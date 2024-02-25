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"حقوق النواب" تناقش عدد من طلبات الإحاطة المقدمة لوزير التربية والتعليم

07:08 م الأحد 25 فبراير 2024

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

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كتب- نشأت علي:
عقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اجتماعاً بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تضمين مادة حقوق الانسان ومبادىْ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالمناهج الدراسية. حضر اللقاء النواب الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وكيلي اللجنة والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة. والسادة النواب محمد سلطان ، الدكتورة نانسي نعيم، اللواء عبدالنعيم حامد، م. محمود عصام، دعاء عريبي، وماهيتاب عبدالهادي واللواء مجدي سيف.

عقب انتهاء الاجتماع عقدت اللجنة اجتماعاً لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان 2020-2023، بشأن الحقوق المدنية والسياسية.

ثم ناقشت في اجتماعها الثالث الشكاوى الواردة للجنة والردود الواردة من الوزارات ذات الصله.

حقوق الإنسان مجلس النواب وزير التعليم طارق رضوان

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