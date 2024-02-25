لتوظيف الشباب وذوي الهمم.. وزير العمل يسلم 150 عقدًا ببورسعيد

كتب- محمد أبو بكر:

قام حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا، ضمن مجموعة تضم 150 عقدًا للعمل في شركات القطاع الخاص بالمحافظة.

وبحسب بيان، اليوم الأحد، تم تقديم ماكينات خياطة لأوائل الخريجين من عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، التي تعمل داخل المحافظة على مساعدة الشباب في إنشاء مشاريع صغيرة توفر لهم فرصًا لحياة كريمة، وتم توزيع حقائب أدوات للمتدربين على مهنة توصيل الكهرباء وصيانة المحمول، وتقديم شهادات إتمام التدريب المهني للمتدربين والمدربين في مراكز التدريب الثابتة التابعة للمديرية، وذلك في المهن المطلوبة في سوق العمل.

وشاهد الوزير والمحافظ، عرضًا بالفيديو حول إنجازات مديرية العمل ببورسعيد في تنفيذ خطط الوزارة لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لذوي الهمم وتشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من أنشطة المديرية.

وتم خلال الجولة التفقدية للوزير والمحافظ، استعراض نماذج نجاح من خريجات برامج التدريب المهني المجانية التي قدمتها المديرية للفتيات على المهن المطلوبة في سوق العمل، وقدمت مجموعة من الفتيات نبذة حول مشروعهن "TNبراند"، المُتعلق بصناعة ملابس الأطفال والحريمي، وتنفيذ أشكال الاكسسوارات والكروشيه "الهاند ميد"، الذي يُعبر عن الشخصية ويضيف لمسة من الجمال على الإطلالة بجودة عالية، و أصحاب المشروع هم: "رضوى السعيد الخولي، وريم محمد إبراهيم أبو كرات، وآية محمود شطا، ومروة محمد عبد الوهاب".

وبدأت حكايتهن، منذ أول يوم قدموا فيه أوراقهن لمديرية العمل؛ للانضمام إلى برنامج التفصيل المجاني، وبعد إجراء مقابلات "انترفيو" والاتصال بهن، بدأت محاضرات تنمية بشرية، ثم محاضرات حول الماكينات وأنواعها وطرق استخدامها، والقص وتقفيل المنتجات على ماكينات الخياطة، ونجحت هذه الفتيات، في الحصول على المركز الأول وبيع أول منتجات لهن.

في العرض الثاني، قامت ياسمين علي البستاني، البالغة من العمر 32 عامًا وحاصلة على بكالوريوس في خدمة إجتماعية دفعة 2013، بتقديم عملها على مدار 5 سنوات في القطاع الخاص، بعد ذلك، قررت الزواج وترك العمل، ولكنها استمرت في تحقيق شغفها بالرسم والموضة، وقررت أن تصبح "فاشن ديزاينر".

وقامت ياسمين، بالانضمام إلى دورة تعليمية مجانية؛ لتعلم تفصيل الملابس والخياطة من خلال مديرية العمل، وبعد إكمال التدريب، شاركت في ورشة عمل حول ريادة الأعمال وكيفية إنشاء مشروع صغير، ومن هنا بدأت فكرة مشروعها.

وأشارت، إلى أنهم كانوا 3 فتيات بشخصيات مختلفة، وقدمت الشكر لهيئة التدريب المهني، على كل الدعم والتشجيع الذي قدموه لهن خلال 200 ساعة تدريبية.