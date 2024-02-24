محافظ الجيزة: 700 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض أهلا رمضان الرئيسي بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، على مساحة 2000 م2، لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين؛ لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد "راشد"، إتاحة 700 منفذ ثابت ومتحرك يغطي كل قطاعات المحافظة؛ لعرض المواد الغذائية بأسعار مناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبحسب بيان، اليوم السبت، أكد محافظ الجيزة، أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي سيتم افتتاحها خلال الأيام القادمة، ضمن التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وقال "راشد"، إن المعرض يضم 110 باكيات لعرض السلع الأساسية والاستراتيجية التي تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين ١٥ % إلى ٢٥ %، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من "الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات"، بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأضاف محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المعارض بأحياء ومدن ومراكز المحافظة بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لجميع المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان؛ لتغطية قطاعات واسعة بمحافظة الجيزة، خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية؛ وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على تلك المنافذ والمعارض التي تقيمها المحافظة.

وتفقد المحافظ، باكيات العارضين، مشددًا على جميع المسؤولين المعنيين بأجهزة المحافظة، بالمرور الدوري للتأكد من التزام العارضين بنسب التخفيضات، وقوائم الأسعار المعلنة، ومتابعة حركة البيع والشراء داخل المعرض، والتأكد من توافر السلع المختلفة.