مدبولي: سنركز في الخطة الاقتصادية للعام الجديد على الصحة والتعليم وحياة كريمة

كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستركز في الخطة الاقتصادية للعام الجديد على الصحة والتعليم وحياة كريمة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الجمعة، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أن المشروع يتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، منتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، لافتا إلى أنه ستكون هناك تنمية متكاملة في كل المجالات وتستقطب نحو 8 ملايين سائح متوقع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى وجود تدفق أموال من الجانب الإماراتي ما لا يقل عن 150 مليار دولار سيتم تدفقهم طوال مدة تنفيذ المشروع .