هاني الناظر.. أشهر روشتات ووصفات أستاذ الأمراض الجلدية قبل وفاته - صور

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كتب- محمد فتحي:

هاني الناظر، الكلمات الأكثر بحثا على مدار الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد إعلان خبر وفاة الدكتور الراحل هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، بعد صراع مع مرض السرطان الذي أُصيب به مطلع شهر أكتوبر 2023.

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وكان الدكتور محمد الناظر نجل الراحل الدكتور هاني الناظر، أعلن رحيل والده عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، الخميس، إذ نعاه العديد من الشخصيات العامة والسياسية في مصر، نظرا لما قدمه الراحل لخدمة المرضى مجانا دون أن يتقاضى أجرًا.

هاني الناظر يعالج المرضى مجانا

هاني الناظر، حاول خلال فترة علاجه بعد اكتشاف إصابته بالمرض، التواصل مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي كانت بمثابة عيادة مجانية للرد على استفسارات المرضى ووصف الأدوية المناسبة لهم.

وفي آخر مرة تحسنت فيها حالة الدكتور هاني الناظر الصحية، نشر عبر صفحته على فيسبوك، بتاريخ 20 يناير 2024، منشورا للرد على استفسارات المتابعين.

ويقدم "مصراوي" أشهر روشتات ووصفات التي قدمها الدكتور هاني الناظر بالمجان لمتابعي صفحته عبر "فيسبوك"، قبل وفاته على النحو التالي:

هاني الناظر يقدم روشتة مجانية للمرضى

وجاء في آخر منشور لطبيب الأمراض الجلدية الراحل: استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة.

وأضاف: يُفضل غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، وبالنسبة لعلاج التقصف والجفاف والتقصف يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي 5 ساعات نفس المرتين أسبوعيًا، وفيما يتعلق بعلاج ضعف الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.

وواصل الدكتور هاني الناظر: كما يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروزماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط بتدليك الشعر وفروة الرأس معًا، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضًا.

هاني الناظر يقدم روشتة مجانية لعلاج الأمراض الجلدية

في 13 يناير 2024، نشر الراحل الدكتور هاني الناظر، منشورًا له عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" يتعلق بالطقس السيئ وعلاقته بالأمراض الجلدية.

وقال الناظر في المنشور: "حضرتك أو حضرتها عندك مرض أو مشكلة جلدية ومحتاج حل وعلاج ولكن الجو برد وهواء والدنيا ممكن تمطر وخائف تنزل تروح عيادة جلدية غير إنك قلقان من زحمة المرضى خاصة إنه في دور برد منتشر هذه الأيام".

وأضاف الناظر: "طبعا ده غير ارتفاع الأسعار والظروف المادية الصعبة والمثل بيقول العين بصيرة واليد قصيرة.. طيب ماهو الحل؟ أقول لحضرتك الحل شيئ سهل جدا اكتب المشكلة في تعليق وباذن الله إن كانت لا تحتاج فحص أنا على طول هأكتب لك العلاج وبعيد عن الأدوية الغالية طبعا وربنا يقدرني وأجاوب على أكبر قدر من الأسئلة وبكدة تحافظ على نفسك وعلى فلوسك".

روشتة هاني الناظر لعلاج التشققات في الشتاء

في 7 يناير من ذات الشهر، كان "الناظر" قد وجه عدة رسائل هامة للمواطنين بشأن انتشار ظاهرة الجفاف وتشقق الكعبين في فصل الشتاء، إذ قدم نصائح للمواطنين في تلك المنشور التي وجدناه على صفحته الشخصية.

وقال الناظر: "في ناس كتير الأيام دي وبسبب البرد بتشتكي من ظاهرة جفاف وتشقق الكعبين وأحيانا الكوعين والركبتين وبتسأل عن علاج فعال لها بعيدا عن دهانات الكورتيزون".

تابع الناظر: "علاج المشكلة دي ممكن بدهان كعب القدم صباحا ومساء بتركيبة هأقول لحضراتكم عليها وممكن نحضرها في الصيدلية، وهي عبارة عن خليط متساوي من حامض الساليسيليك بنسبة ٣٪ وجلسرين النشا، ودي عاوزة صيدلي صاحب خبرة وشاطر ومع الاستعمال اليومي وخلال شهر بيرجع كعب القدم لطبيعته وتختفي التشققات مع ملاحظة ضرورة ارتداء شراب قطن في البيت".

واستكمل: "كدة يبقي وفرنا زيارة للدكتور وكمان وفرنا تمن الفيزيتا، العناية بالقدم والحفاظ علي سلامته شئ هام وضروري".

روشتات هاني الناظر لعلاج الأمراض الجلدية بخط يده

من خلال البحث، تواصل "مصراوي" إلى العديد من الروشتات التي كتبها الدكتور الراحل هاني الناظر بخط يده للمرضى، إذ كان ينشرها على صفحته الرسمية "فيسبوك" لتكون متواجدة بكل البيوت المصرية وخارج مصر أيضًا.