"التنمية المحلية" تكشف مميزات مشروع تطهير مصرف كيتشنر

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة التنمية المحلية، جلسة التشاور المجتمعي الأولى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر -مكون المخلفات الصلبة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، والنائبة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، وممثلي وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية، وفريق استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

الجلسة تضمنت مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالي للمناطق السكنية التي ستقام بها المشاريع، وممثلي الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز، ومديري إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية، وممثلي إدارة البيئة بالمحافظة.

وقدم الاستشاري، عرضًا تقديميًا عن المشروع يتضمن الهدف الرئيسي من تنفيذه ومكوناته في الـ 3 محافظات حيث تضمنت خطة تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات داخل محافظة كفر الشيخ 3 محطات معالجة أساسية وهي: محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة كفر الشيخ، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة دسوق، ومحطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في مدينة الحامول.

وتضمنت محافظة الغربية، المحطة الوسيطة بمدينة قطور ومحطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية بمدينة دفرة، أما عن محافظة الدقهلية فتضمنت المحطة الوسيطة بمدينة نبروه، وإغلاق المقلب العشوائي بقلابشو، وكذلك محطة المعالجة البيولوجية والميكانيكية في قلابشو.

وأكد استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، أنه تم إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وفقًا للقوانين المصرية ذات الصلة بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات الدولية، حيث أنشأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) مجموعة متطلبات أداء (PRs) صدرت عام 2019 تغطي الجوانب الحاسمة للمسؤولية البيئية والاجتماعية طوال دورة حياة المشروع وهي تشمل تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وظروف وكفاءة العمل وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث ومكافحته، وصحة المجتمع وسلامته، وحيازة الأراضي وإعادة التوطين، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحقوق المواطنين الأصلية، وحماية التراث الثقافي، ومعايير الوسطاء الماليين، مما يعكس تعزيز التنمية المستدامة، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتعزيز المساهمات الإيجابية للمجتمعات والبيئة.

كما استعرض استشاري قياس الأثر البيئي والاجتماعي، الآثار الإيجابية المحتملة للمشروع والتي تتضمن في تحسين البيئة والصحة العامة وتشمل الآثار الإيجابية تحسين الصحة العامة والظروف البيئية والاستدامة الاقتصادية، فضلا عن زيادة الأداء وكفاءة تكلفة خدمات إدارة النفايات.

سيعمل مشروع تطهير مصرف كيتشنر المتكامل أيضا، بشكل عام على تحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة والذي يساعد في الحد من حرق المخلفات العشوائي وتقليل انبعاث الغازات السامة والخطرة والحد من مخاطر اندلاع الحرائق نتيجة حرق المخلفات في الهواء.

كما يساهم المشروع في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الحد من إطلاق غاز الميثان في الغلاف الجوي، وتساهم محطات المعالجة الميكانيكية والبيولوجية في تثمين المخلفات من خلال الفرز وإعادة التدوير وتصنيع الوقود المشتق من المخلفات (RDF) وتحويلها إلى سماد، وهي وسيلة مهمة لتوليد الإيرادات.

المشروع يوفر كذلك فرص عمل مباشرة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، حيث يشجع على توظيف العمال المحلية من كفر الشيخ.

تضمن اللقاء أيضًا، جلسة نقاشية مع الحضور، ورد استشاري الأثر البيئي والاجتماعي، على استفسارات الحضور حول ما تم عرضه في الجلسة وذلك من أجل إشراك أصحاب المصلحة وفقً للإرشادات الوطنية لجهاز شئون البيئة المصري ومتطلبات ومعايير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.