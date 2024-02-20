استياء بـ"رياضة النواب" من عدم مشاركة أي مسئول بوزارة الشباب في زيارة البحر الأحمر

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كتب- نشأت علي:

شهدت الزيارة الميدانية للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمحافظة البحر الأحمر لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ، انتقادات موسعة لوزارة الشباب بسبب تغيبها عن الزيارة الميدانية للجنة.

جاء ذلك خلال تفقد اللجنة الاثنين، لأرض ستاد البحر الأحمر بمدينة الغردقة، لبحث المشكلات التي تواجه مديرية الشباب بالمحافظة، في استبدال الأرض لصالح إنشاء قرية أولمبية بالمحافظة.

وتساءل أعضاء اللجنة عن سر غياب المسؤولين بالديوان العام لوزارة الشباب، عن مشاركة اللجنة في الزيارة، خاصة أن الزيارات الميدانية تهدف لتحقيق حلول سريعة علي أرض الواقع للمشكلات التي تواجه الشباب المصري في مختلف المحافظات.

من جانبه عقب فرج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر ، بأنه سيقوم بتبليغ الوزارة كل الملاحظات التي تمت خلال الزيارة وهو ما انتقده رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين ، قائلا: وجودك في الزيارة مهم كوكيل مديريه الشباب بالبحر الأحمر لكن تمثيل ديوان الوزارة الزامي أيضا في زياره الميدانيه للجنه الشباب بمجلس النواب ".

من جانبه أنتقد النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب عدم مشاركة أي مسئول من ديوان عام الوزارة في الزيارة لافتا إلى أن اللجنة حاضرة بكل قوتها وكان يجب تواجد الوزارة لقدرتها على تقديم حلول فورية للمشكلات التي تواجه الشباب.

وضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،والنائب محمود توشكي والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم.