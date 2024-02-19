شيرين عبدالوهاب توجه رسالة لـ"تركي آل شيخ": "نورت بلدك التاني"

كتب- محمد شاكر:

حرصت الفنانة منة شلبي على تقديم النجمة شيرين عبدالوهاب، لتقديم فقرتها الفنية في الليلة الأولى من "ليالي سعودية مصرية"، على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية.

وقالت شيرين: "اسمحولي أرحب بشخصية بتكرمنا جدا وواخدة بالها مننا جدا، واحنا كمان بنحبه جدا اد ما بيحبنا وييحترم الفن المصري واسمحولي أقوله نورت بلدك التاني".

وانطلق حفل الليلة الأولى من "ليالي مصرية سعودية"، في دار الأوبرا المصرية وسط استعدادات وتجهيزات خاصة، حيث يحيي الحفل كل من محمد منير وشيرين عبدالوهاب وماجد المهندس.

وأعرب المهندس عن سعادته بإحياء الحفل، قائلاً: "سعيد ومتشرف بإحيائى حفلاً على المحفل الكبير دار الاوبرا المصرية، وبشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وقال المهندس: الله يحفظ بلدنا العظيمة مصر، مصر الحبيبة، العمق التاريخي والإنساني والحضاري والأدبي والثقافي، ودائما نستمد القوة منكم، ودائما علمتمونا كيف نستمد القوة من الازمات الصعبة، انتوا اقوى إن شاء الله واحنا اقوى بكم.

وتوافد على دار الأوبرا المصرية، منذ قليل، عدد كبير من الفنانين والسياسيين والمشاهير، وكان في مقدمة الحضور، كريم محمود عبد العزيز، وأشرف عبدالباقي، ومحمد فؤاد، وإلهام شاهين، وأحمد السبكي، وهاني شنودة، ونصر محروس، وبيتر ميمي، ووفاء عامر، وعمرو أديب، ولميس الحديدي، وأحمد زاهر، جومانة مراد، وصلاح عبدالله، ومي عزالدين، وخالد الصاوي، وسيمون، ومصطفى كامل، ويسرا.

يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادت صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.