اتخذوا التدابير.. الأرصاد: حالة عدم استقرار في الطقس تبدأ بعد ساعات (أمطار رعدية وصقيع)

كتب- مصراوي:

أعلنت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 المقبلة.

وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، مشيرا إلى تكون موجات من الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد إضافة إلى نشاط في حركة الرياح.

وأشارت الإدارة العامة لتنبؤات والإنذار المبكر أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأربعاء أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء موضحا بأنه من المتوقع أن تشهد مناطق ( مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الصحراء الغربية ) أمطار متوسطة رعدية في بعض الأحيان.

وتابعت الإدارة: من المتوقع أن تشهد مناطق ( دمياط - بور سعيد) أمطار خفيفة إلى متوسطة وتمد خفيفة إلى مناطق من ( جنوب الوجه البحري - مدن القناة - سيناء - القاهرة الكبرى - شمال الصعيد ) .

كما أوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الخميس 15 فبراير.

وقالت في بيانها أن من المتوقع أن تشهد ( مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد) هطول أمطار قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد..

وتابعت الإدارة في بيانها قائلا: كما أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة ورعدية على مناطق سيناء وشكا محافظة البحر الأحمر وخفيفة ومتوسطة على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - شمال الصعيد ).

كما كشفت الإدارة عن حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الجمعة 16 فبراير موضحة بأنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد سكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق ( مطروح- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد).

وأشارت إلى توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

واختتمت الإدارة العامة لتنبؤات والإنذار المبكر بيانها مناشدة المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.

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