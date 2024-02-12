إعلان

BBC

ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يُجيب

03:30 ص الإثنين 12 فبراير 2024

إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- داليا الظنيني:

علق إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على انتعاشة سوق الفضة، مشيراً إلى أنها ترتفع مع ارتفاعات الذهب، والعائد الاستثماري للمعدنين واحد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن مكاسب الذهب توازي مكاسب الفضة.

وواصل:"الفضة استثمار على قد الأيد وصعود الفضة يأتي بنفس نسب ارتفاعات الذهب".

وذكر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن العرض والطلب هو المتحكم الأكبر في أسعار الذهب.

إيهاب واصف شعبة الذهب سوق الفضة أسعار الذهب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"تويتة مليونية".. أحمد موسى يكشف عن صورة من 2008 وموقف مبارك

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* في أول رد رسمي.. مصر تحذر إسرائيل من أي عملية عسكرية برفح
* بعد العثور على جثمانها.. الخارجية تتابع قضية اختفاء مواطنة مصرية بسويسرا
* مجدي الجلاد يكتب.. سيناءُ في مؤامرة "زاوية الحَلبة"..!