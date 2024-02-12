ما سر انتعاش سوق الفضة؟.. رئيس شعبة الذهب يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

علق إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على انتعاشة سوق الفضة، مشيراً إلى أنها ترتفع مع ارتفاعات الذهب، والعائد الاستثماري للمعدنين واحد.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن مكاسب الذهب توازي مكاسب الفضة.

وواصل:"الفضة استثمار على قد الأيد وصعود الفضة يأتي بنفس نسب ارتفاعات الذهب".

وذكر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن العرض والطلب هو المتحكم الأكبر في أسعار الذهب.