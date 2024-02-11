مسئولو الإسكان يتفقدون معدلات تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة



كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد عدد من مسئولي الإسكان معدلات سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حيث قام كل من الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن المهندس كمال بهجات، برفقة رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة المهندس عمار مندور بمتابعة معدلات التنفيذ.

بدأت الجولة بتفقد المركز التكنولوجي للوقوف على مدى استجابة المواطنين للتحذير الذي نشره صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن سرعة إتمام إجراءات استلام الوحدات السكنية التي تم التعاقد عليها بالإسكان الاجتماعي، ولم يتم استلامهم لتلك الوحدات تلافيا لسحب الوحدة.

وشهدت مي عبدالحميد، الإقبال الكبير من حاجزي الوحدات السكنية لاستلام وحداتهم، وسداد رسوم المرافق للإقامة بالوحدات، بما يسهم في زيادة نسب الإشغال بالمدينة، وتنميتها.

وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم المرور أيضا على بعض الخدمات الموجودة بالمدينة، حيث تم زيارة المركز الطبي، ومكتب البريد، والحضانة، والمخبز، وقد تم المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بالمدينة بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

جدير بالذكر أن عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة بلغ 92 ألفا، و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص أكثر من 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم أكثر من 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودي الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.