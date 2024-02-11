تنفيذ أعمال بـ342 مليون جنيه.. سويلم يستعرض خطة "الري" الاستثمارية والمشروعات والدراسات البحثية

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الأحد، مع الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ لمناقشة مقترحات تطوير أعمال الهيئة ورؤيتها المستقبلية .

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، موقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة ٣٤٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٧٨% تقريباً حتى تاريخه، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من كل المشروعات الموكلة للهيئة طبقًا للبرامج الزمنية المعدة لذلك .

واستعرض سويلم موقف المشروعات المستقبلية؛ وهي "مشروع تدعيم حائط رشيد الشرقي والغربي"، حيث تم الطرح ونهو البت الفني والمالي ورسو الأعمال، وجار قيام الشركة الفائزة باستكمال باقي الإجراءات من تسديد التأمين النهائي وخلافه للبدء في التنفيذ، و"مشروع حماية المنطقة الساحلية شمال قرية البنائين والمرازقة بكفر الشيخ"؛ حيث جار إعداد مستندات الطرح، و"مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج- مرحلة ثانية- بمنطقة طوال أبو الروس"؛ حيث جار إعداد مستندات الطرح، حيث وجه سويلم بالإسراع بنهو الإجراءات المطلوبة للبدء في تنفيذ الأعمال في أقرب وقت .

واستعرض الوزير موقف الدراسات والمشروعات البحثية الجارية حاليًّا؛ مثل "مشروع استكشاف مصادر الرمال بمنطقة الدلتا البحرية"، حيث يجري التجهيز لطرح الأعمال قريبًا، و"دراسة جدوى نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر"، ومشروع استكشاف مصادر الرمال وتنفيذ منطقة تغذية تجريبية بالرمال بالإسكندرية؛ حيث تم تنفيذ دراسة استكشافية، ومشروع حماية المنطقة البحرية شرق مصب مصرف كيتشنر، بطول ١٥ كيلومترًل؛ حيث يجري تنفيذ دراسة استكشافية، و"دراسة تأهيل حائط رشيد، وتنفيذ الأعمال بالطبيعة"؛ حيث يجري التجهيز لتنفيذ دراسة استكشافية .

ووجه سويلم بالتنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" لسرعة نهو الدراسات الخاصة بإعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كل المشروعات المستقبلية .

واستعرض سويلم المعوقات التي تواجه منظومة العمل بهيئة حماية الشواطئ، موجهاً بتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ؛ لرفع كفاءتهم وتمكينهم من الإشراف على تنفيذ المشروعات والإشراف على كل مراحل الدراسات وإجراءات الطرح والإسناد، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة التموضع العالمي GPS التي يستخدمها المهندسون والفنيون بالهيئة .