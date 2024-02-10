خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، عن مكاسب مصر من مشروع رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيعمل على تخفيف الفجوة الدولارية الموجودة حاليا، خاصة إذا صاحبها تنمية للموارد الدولارية من إيردات عائدات السياحة أو قناة السويس فهذه العوامل قد تدعم الاقتصاد المصري لعبور هذه الفترة خلال الستة أشهر المقبلة، وظهر أثر ذلك في تراجع سعر الدولار في السوق الموازي إلى 50 جنيه تقريبا خلال الأيام الماضية.

واوضح خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على فضائية "أزهري"، أنه يوجد فجوة دولارية في السوق المصري وعمليات مضاربة غير مبررة على الدولار حدثت مؤخرا، ما جعل الجميع يسرع في عملية التحوط، خاصة الإقبال على شراء الذهب والذي أرتفع بشكل غير مبرر أيضا.

وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تعبر عن المضاربة، متوقعًا حدوث بعض الصفقات الأخرى على غرار رأس الحكمة، والذي سيلقي بظلاله على القطاع العقاري عامة داخل مصر وداخل البورصة المصرية.