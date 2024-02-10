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الآن.. قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة لمدة 14 ساعة

01:37 م السبت 10 فبراير 2024

قطع مياه

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كتب- محمد سامي:

بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في قطع المياه عن عدد من مناطق العاصمة، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم السبت وحتى الساعة الساعة 11 مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وقالت الشركة، في بيان، إن ذلك يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه قطر 1000 مم بشارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية.

وأضافت أن ذلك يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام (منشية السد العالي – أبو رجيلة – إسكانات مدينة السلام – أطلس – صف الضباط) ومناطق تابعة لشبكات المرج (شارع محمد نجيب – شارع عبد الله رفاعي – شارع مؤسسة الزكاة – شارع عين شمس "بمتفرعاتهم" – عزبة النخل الشرقية – المرج الغربية – الأمن المركزي – مدينة الخصوص).

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125.

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