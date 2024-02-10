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BBC

استقرار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة

06:00 ص السبت 10 فبراير 2024
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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة المائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد، أن الأجواء مستقرة اليوم السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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