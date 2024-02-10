استقرار.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الساعات المقبلة

أجواء مستقرة والقاهرة 21 درجة.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلاً من هذه



قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك شبورة المائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت الأرصاد، أن الأجواء مستقرة اليوم السبت على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى دافئ على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.