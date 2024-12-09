التنمية المحلية: توقيع 30 عقدًا للجمع السكني ونقل المخلفات بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن منظومة المخلفات الصلبة تأتي على رأس اهتمام الوزارة للانتهاء من مشروعات البنية التحتية المستهدف تنفيذها ضمن البرنامج الأول للمنظومة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة في جميع محافظات الجمهورية والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة العديد من مشروعات المخلفات التي تم الانتهاء منها على أرض المحافظات، والتعاقد للقيام بخدمات الجمع السكني للقمامة والنقل ونظافة الشوارع حيث شهدت الفترة الماضية تمويل 30 عقدًا في 18 محافظة.

جاء ذلك خلال عرض الوزيرة أمام اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والنائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش،ـ أمين سر اللجنة، وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من نواب المحافظين وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية وهيئة النظافة والتجميل بالقاهرة وسكرتيري عموم المحافظات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في منظومة المخلفات، لاستعراض جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات 2019-2025.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية، رؤية الوزارة وجهودها في إدارة وتشغيل المحطات الوسيطة حيث يتم تشغيل المشروعات التي تم الانتهاء منها عبر شركات القطاع الخاص والمحافظات للقيام بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتم تشغيل جميع المحطات الثابتة والمتحركة.

كما تم تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلي البيئة والتنمية المحلية للمرور على شركات النظافة العاملة بالمحافظات طبقًا للعقود الموقعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات نحو الشركات طبقًا لبنود العقود، مشيرة إلى أن البرنامج الثاني لمنظومة المخلفات "تمويل تكاليف التشغيل" تضمن توقيع 30 عقدًا لخدمات الجمع السكني والنقل ونظافة الشوارع ولخدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات في 18 محافظة وهي: القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية والغربية وسوهاج والبحيرة والمنيا والقليوبية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وبني سويف والبحر الأحمر ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية.

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