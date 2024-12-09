انطلاق امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

انطلقت، اليوم، امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK و HSKK بمستوياتها المختلفة بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، تحت إشراف الأستاذ الدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس.

بدأت الامتحانات بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن وتقدم للاختبارات على مدار اليوم 514 طالبا شاركوا في الاختبارات التحريرية للمستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والاختبارات الشفوية لمستوى المبتدئين والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

الجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد امتحانات HSK و HSKK ثلاث مرات على مدار العام في أكتوبر وديسمبر ومارس.

وينظم دورات دراسية في اللغة الصينية للدارسين من كل الأعمار في ثلاث فصول دراسية الربيع والخريف والصيف،ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من المدرسين الصينيين، ومع نهاية العام الدراسي يتم ترشيح الطلاب المتميزين للحصول على منح دراسية في الجامعات الصينية التابعة لوزارة التعليم الصينية للدراسة لمدة فصل دراسي، أو عام دراس ، ومنح للحصول على درجة الماجستير في تخصص التعليم الدولي للغة الصينية.

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