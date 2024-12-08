الأوقاف: استراتيجية لمكافحة التطرف الديني والإلحاد خلال الـ5 سنوات المقبلة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أسامة محمد رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة معنية بسبل المواجهة الفكرية لظاهرة الإلحاد، ومنذ تولي الدكتور أسامة الأزهري الوزارة، هناك استراتيجية وخريطة عمل خلال الـ5 سنوات المقبلة وهي مكافحة التطرف الديني ومكافحة التطرف اللاديني "الإلحاد" وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، موضحًا أنه في منتصف العشرية الأولى لهذا القرن زاد فيه فكرة الإلحاد مع توسع الإنترنت.

وقال "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، انه بحكم الظهور والبروز الإعلامي لكل ما هو بحثي وعلمي فأن هناك متابعة لأي إصدرات أخرى للعلوم الإنسانية ومن ضمنها الدعوة للإلحاد والذي ياتي من الدول الغربية، مؤكدًا أن هناك لجنة مشتركة بين الوزارات تنعقد لمناقشة هذه الأمور وعلى اولوياتها مواجهة الإلحاد، مشددًا على أن هناك خطة مشتركة للوزارات للعمل على مواجهة الإلحاد.

وتابع: "رصدنا ظاهرة الإلحاد وأنواع الإلحاد والملحدين وحججهم"، موضحًا أن فكرة الإلحاد بدأت تتصاعد بشكل كبير منذ عام 2005 مع التوسع في انتشار الإنترنت، منوهًا بأن المراهقين والشباب أكثر فئة يسهل تشكيلهم.

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