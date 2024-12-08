بالأرقام.. عدد طلبات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة

كتب- نشأت علي:

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدًا أنه تم البت في 5550 طلبًا، وجار فحص 1073 طلبًا، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضها، بعد المعاينة.

وأشار الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.

وأكد وزير الإسكان، في ما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أنها مدة ملائمة، قائلًا: "هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين أوضاعها".

وأشار وزير الإسكان إلى أن مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة يستهدف الحفاظ على مقدرات البلاد.

وأعلن وزير الإسكان أن الأراضي غير المستغلة في وضع اليد سيتم استردادها لصالح الدولة، قائلًا: لا تعارض بين قانون التصالح في مخالفات البناء ومشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

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