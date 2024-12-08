القوات المسلحة: دورات تدريبية لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية

كتب- محمد سامي:

عقدت القيادة العامة للقوات المسلحة، العديد من الدورات التدريبية لتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الأفريقية من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.

ونظم المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورة التخطيط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب لعدد من قادة وضباط جيوش الدول الأفريقية على مدار عدة أيام.

وألقى اللواء أركان حرب محمـد عبد الباسط، مدير مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة المصرية على تقديم الدعم لجيوش الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة لمواجهة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا بوجه عام وفي دول الساحل والصحراء خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من مخاطر وتحديات.

وتضمن برنامج الدورة التدريب، أسلوب التخطيط الاستراتيجي لمواجهة الإرهاب في أفريقيا، وذلك بمشاركة عدد من ضباط دول مدغشقر وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وبنين وجزر القمر وكينيا وبوركينا فاسو وتنزانيا وغانا وموزمبيق والكونغو وتشاد وزامبيا وليبيريا ومالاوي.

حضر الفعاليات، ممثلو وزارة الخارجية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية المشاركة في الدورة.

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