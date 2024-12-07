التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الرابع عشر بمركز سقارة غدًا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدًا الأحد 8 ديسمبر 2024 وذلك بتنفيذ 4 دورات تدريبية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في بيان السبت، أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي مكثف في مجال التفتيش على أعمال البناء من خلال جهاز التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان، ومن المستهدف تدريب 28 من العاملين بقطاعات وإدارات التفتيش بالمحافظات وهو برنامج جرى إعداده بنموذج Agile جديد وسريع لتلبية احتياجات المحافظات وليكون مركز التنمية المحلية بسقارة أداة التأهيل للمسار الوظيفي بالإدارة المحلية في مصر.

واستعرضت منال عوض، مع عصام الجوهري، مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي، خطة بناء الإنسان المصري في وزارة التنمية المحلية والتسجيل بمبادرة "بداية" التي أطلقها رئيس الجمهورية للتنمية البشرية في مصر.

كما ناقشت أنشطة وآليات التقييم لبرنامج إعداد قادة المستقبل الجزء الأول حيث يبلغ عدد المشاركين 66 متدربًا من مختلف المحافظات، وسيكون الجزء الثاني من البرنامج مخرجًا من مخرجات الجزء الأول وليس مجرد استكمال لتطبيق تقييم غير تقليدي في هذا البرنامج لأول مرة.

وأوضحت منال عوض، أنه سيتم تنفيذ برنامجين لتنمية المهارات الوظيفية للمهندسين الجدد في الإدارات الهندسية والمهندسين في بعض المجالات التخصصية (ميكانيكا، كهرباء، تكنولوجيا معلومات، زراعة)، ومن المقرر أن يستفيد من البرنامجين للمهندسين المتعاقدين بمحافظة القليوبية والمخطط تدريب 78 مهندسًا.

وأكدت منال عوض، الاهتمام الذي توليه لتأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات وتوفير أحدث البرامج والخبرات التدريبية لهم في مركز سقارة للتدريب بما يساهم في تحسين الخدمات.

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