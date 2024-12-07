طلب إحاطة لمواجهة الأغذية مجهولة المصدر.. و5 أسئلة لوزارات الصحة والزراعة والتموين والتنمية المحلية؟

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة جميع السلع والمنتجات الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر؛ لخطورتها الداهمة على صحة المواطنين، مؤكدًا أن نجاح الأجهزة المختصة في ضبط العديد من هذه المنتجات مجهولة المصدر بمختلف المحافظات، يؤكد وجود مافيا تتاجر في مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر.

وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: ما دور وزارات الصحة والزراعة والتموين والتنمية المحلية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة؟ وكيف يتم حتى الآن ذبح المواشي خارج المجازر؟ ومَن وراء وجود أسماك ولحوم مجهولة المصدر داخل الأسواق؟ وكيف يتم السماح بالاتجار في أعلاف مجهولة المصدر؟

وطالب النائب المحافظين على مستوى الجمهورية، بالقيام بقيادة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على جميع الأسواق والمحلات للرقابة، والتأكد من بيع مختلف السلع والمنتجات الغذائية والأعلاف بصورة قانونية مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة، ضد كل مَن يتاجرون في أية سلع ومنتجات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين يجب أن تكون لها أولوية في ملف الرقابة على السلع والمنتجات الغذائية؛ لضمان سلامتها.

وطالب زين الدين رئيسَ مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجان الزراعة والصحة والشؤون الاقتصادية، واستدعاء وزراء الصحة والزراعة والتموين والتنمية المحلية؛ للرد على تساؤلاته.

اقرأ أيضًا:

أخبار الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن ارتفاع الحرارة وأهم الظواهر الجوية

أمير قطر يؤكد أهمية التعاون مع مصر لمواجهة التطورات الإقليمية

شيخ الأزهر: نسأل المولى أن يقر أعيننا بتحقيق النصر للفلسطينيين

35% من قوة العمل غياب.. قرارات جديدة من الصحة بشأن وحدات طب الأسرة بالشرقية