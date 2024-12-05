البابا تواضروس: مسار العائلة المقدسة وجهة فريدة للسياحة الدينية

كتب- محمد نصار:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السفير نادر زكي، سفير مصر لدى الفلبين، اليوم الخميس في المقر البابوي بالقاهرة.

رافق السفير خلال الزيارة الدكتور إبراهيم أمين، المستشار القانوني للسفارة المصرية بالفلبين.

مباحثات حول الكنيسة القبطية وخدماتها الدولية

تطرق السفير نادر زكي، خلال اللقاء، إلى خبراته السابقة في العمل بالخارج، معربًا عن تقديره للدور الملموس الذي تقوم به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الدول التي تتواجد فيها.

وأكد تطلعه للتعرف عن قرب على خدمات الكنيسة القبطية في الفلبين، مشيدًا بالتعاون بين الكنيسة والدولة في تقديم الدعم المجتمعي.

من جانبه، أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني اهتمام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخدمة المجتمعات التي تعمل فيها بالخارج، مؤكدًا أن خدمات الكنيسة تُقدَّم باسم مصر لتعكس الصورة الإيجابية للوطن.

وأشار إلى وجود أب أسقف مقيم في الفلبين، وهو نيافة الأنبا رويس، للإشراف على خدمات الكنيسة هناك.

خطط مستقبلية لإنشاء كنيسة قبطية في الفلبين

أعرب السفير عن رغبته في توفير مكان مناسب لإنشاء كنيسة قبطية في الفلبين، ما يُسهم في دعم الجالية المصرية هناك وتعزيز الروابط الثقافية والدينية بين البلدين.

وأكد أهمية تعزيز ملف الترويج للسياحة المصرية، بما في ذلك السياحة الدينية التي تعد مجالًا واعدًا للتعاون.

دور مصر الرائد في السياحة الدينية

خلال اللقاء، شدد البابا تواضروس على أهمية السياحة الدينية، مسلطًا الضوء على مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية دينية فريدة من نوعها.

وأشار إلى أن مصر تتميز بوجود هذا المسار التاريخي، الذي يعد نقطة جذب للسياح من مختلف أنحاء العالم، ويعزز دور مصر كمركز حضاري وروحي عالمي.

نقل الخبرات بين مصر والفلبين

تناول اللقاء أيضًا الحديث عن تميز الفلبين في مجال التمريض، حيث أكد السفير نادر زكي سعيه لنقل هذه الخبرات إلى مصر للاستفادة منها، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات.

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