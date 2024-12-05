حسمنا 94.97%.. وزير الري: تلقينا 1334 شكوى واستغاثة خلال نوفمبر الماضي

كتب- عمرو صالح:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندسة إيمان عبدالعزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأوضح وزير الري، في بيان، اليوم الخميس، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين في إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وأضاف، أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والري بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، كشف أن الوزارة بحثت ودرست ١٣٣٤ شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٤، ونسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر نوفمبر ٢٠٢٤ بلغت ٩٤.٩٧٪.

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة، لأجهزة الصرف المختصة بمحافظة القليوبية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوى التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر الأهالي من انسداد مصرف سندوة الذي يصب على مصرف شبين القناطر، حيث تلاحظ بالمعاينة على الطبيعة من خلال الإدارة العامة لصرف القليوبية ارتفاع منسوب المياه بمصرف شبين القناطر نتيجة إلقاء بعض الأهالي للمخلفات بالمصرف، ما أدى لارتفاع المياه في مصرف سندوه، وتم تطهير المصرف وخفض منسوب المياه في كلا المصرفين.

انقطاع مياه الري

وفي محافظة الجيزة، جرى التوجيه لأجهزة الري المختصة بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة تشير للتضرر من انقطاع مياه الري، وذلك بسبب رمي بعض الأهالي مخلفات بفرع ٢ بركات الآخذ من ترعة بركات، حيث تم تطهير الفرع وحسم الشكوى.

وفي محافظة الشرقية، جرى التوجيه لأجهزة الصرف المعنية بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات أمام الصاولة بترعة السماعنة الجديدة، حيث تم تنظيف الصاولة ومتابعة تنظيفها دوريًا.

وفي محافظة المنوفية، جرى التوجيه لأجهزة الري بالمحافظة لسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بالتضرر من تراكم المخلفات بترعة غمرين بقرية دبركة، وعلى الفور تم رفع كافة المخلفات وحسم الشكوى.