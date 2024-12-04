مدبولي: تخصيص 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة وفرت أكثر من 40 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، لهيئة الشراء الموحد؛ لشراء الأدوية.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "كان هناك طلب بأن يكون في شهري نوفمبر وديسمبر رقم في حدود 10 أو 11 مليار جنيه، وعقدنا اجتماعا كان مَعني بتأكيد توفير هذه المبالغ لهيئة الشراء الموحد، ونتحرك على حل المشكلة بكل أوجهها، ولا نتحدث فقط عن توافر الأدوية ولكن حتى تأخذ شركات الإنتاج والتوزيع مستحقاتها".

وتابع رئيس مجلس الوزراء: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل ستستغرق 3 سنوات ننهي خلالها 5 محافظات بحيث ينضموا للمحافظات الـ6 التي بدأنا فيها هذه المنظومة الكبيرة.

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