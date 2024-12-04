مدبولي: وافقنا على تنظيم سوق السيارات العام المقبل 2025 بضوابط جديدة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على تنظيم سوق السيارات للعام القادم 2025، متضمنة الإجراءات والأدوات التي سيتخذها لتنظيم هذا السوق، مضيفا: "سيكون كل ما يهمنا هو دخول السيارات المطابقة للمواصفات وذات المراكز المعتمدة".

وتابع "مدبولي" في مؤتمر صحفي اليوم: "نشجع الوكلاء والشركات الرسمية المعتمدة، وهم من لهم الأولوية في استيراد وجلب السيارات، وما يهمنا هو أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصري مطابقة للمواصفات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الوزير وضع هذه الضوابط بالشراكة مع كبار مصنعي السيارات والتجار والمراكز الرئيسية، بحيث يتم تنظيم هذا السوق.

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