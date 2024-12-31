الأعلى للثقافة: الذكاء الاصطناعي أحد المخاطر التي تواجه العالم

كتبت- داليا الظنيني:

قال المهندس زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الذكاء الصناعي قائم على فكرة محاكاة العقل البشري في المقارنة والتحليل وخلافه.

وأشار إلى أن هناك معهدًا في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عامين صنف 3 مخاطر على مستوى العالم خلال المرحلة المقبلة تتمثل في: الأسلحة النووية والتغيرات المناخية، والذكاء الصناعي على اعتبار أن هناك استخدامات سلبية كثير للذكاء الصناعي قد تكون مدمرة للبشر أو الإدارة الحرة للأشخاص.

وتابع "عبد التواب"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن شمال الكرة الأرضية هو المطور للذكاء الصناعي، ويقتصر تطبيق بعض البرمجيات على بعض المناطق، ولا يتيح هذه البرمجيات بصورة كاملة لكل المناطق.

ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن عام 2025 سيشهد صدور قوانين لتنظيم الذكاء الصناعي بصورة آمنة للإنسان.

وواصل: الذكاء الصناعي خلال الفترة الحالية يدخل في كافة المجالات سواء تشخيص الأمراض أو تخليق الفيروسات أو شن الهجمات السيبرانية، مضيفًا أن الذكاء الاصطناعي قادر على إرسال رسائل للمواطنين للتأثير عليهم في اتخاذ القرارات المختلفة.

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