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وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بالعام الميلادي الجديد

12:40 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

الدكتورة منال عوض

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كتب- محمد نصار:

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، في برقيتها: يسعدني أن أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعين الله العلي القدير أن يجعله عامًا مليئًا بالتقدم والازدهار في كل المجالات وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها وأن يتحقق بجهودكم المباركة وعطاؤكم كل ما تصبوا إليه من آمال وطموحات في سبيل بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

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