رئيس "النواب" يحيل 25 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، 25 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء إلى الحكومة.

وأوصى رئيس مجلس النواب الحكومةَ بتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

1- العضو مجدي الأمير، بشأن تخصيص قطعة أرض زراعية مساحتها (2000م2) لإنشاء مستشفى أورام بمدينة المنزلة، محافظة الدقهلية.

2- العضو مكرم رضوان، بشأن إعادة النظر في منظومة توزيع التمريض على جميع المستشفيات بجمهورية مصر العربية.

3- العضو عبد الناصر عطية، بشأن توفير حضانات وتزويدها بالكوادر البشرية من الأطباء والممرضين والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى سفاجا المركزي بمحافظة البحر الأحمر.

4- العضو محمد عزت عرفات، بشأن إحلال وتجديد مبنى الباطنة والأطفال والاستقبال بمستشفى إيتاي البارود العام بمحافظة البحيرة.

5- العضو جمال الشورى، بشأن إنشاء مستشفى للقلب والأوعية الدموية خاص بمحافظة مطروح.

6- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء محطة رفع صرف صحي في قرية الربايعة بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

7- العضو أحمد أبو زيد، بشأن استكمال العمل في مشروع الصرف الصحي بقرية طملاي بمركز منوف بمحافظة المنوفية.

8- العضو أحمد العرجاوي، بشأن إنشاء خط مياه لقرية ذكي أفندي بطول (900م) من المدخل الرئيسي للقرية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

9- العضو سامي توفيق، بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة مياه الشرب المتهالكة بقرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف.

10- العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنطقة الساحل النصف الغربي بمدينة طما بمحافظة سوهاج.

11- العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن سرعة فرش مساجد مركزي سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ.

12- العضو أسامة عبد العاطي، بشأن تطوير وتجميل مدينة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية.

وتتضمن الإحالات من مجلس النواب إلى الحكومة:

13- العضو إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد الكوبرى الرابط بين عزبة عثمان والأنعام وطريق كفر الأشراف الطيبة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

14- العضو علاء الدين خير الله، بشأن صرف رواتب أكثر من (1300) عامل بوزارة الزراعة، لعدم صرف رواتب لهم منذ استلامهم العمل.

15- العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال محطة الرفع للصرف الصحي بقرية الشغبة بمركز أسيوط بمحافظة أسيوط.

16- العضو ميرفت عازر، بشأن إضافة أقسام جديدة إلى المدرسة الفنية الصناعية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

17- العضو سامي كامل عامر، بشأن إنشاء كلية للتمريض بجامعة العريش بمركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

18- العضو آيات الحداد، بشأن إنشاء متحف توثيقي للتراث الدرامي في مبنى ماسبيرو بمحافظة القاهرة.

19- العضو أحمد بلال البرلسي، بشأن تسجيل عدد المباني في المحلة الكبرى كمبانٍ أثرية وتراثية بمحافظة الغربية.

وتضم قائمة الاقتراحات برغبة المحالة من مجلس النواب إلى الحكومة، ما يلي:

20- العضو أحمد أبو زيد، بشأن سرعة البدء في إنشاء نزلة وطلعة عند تقاطع طريق سرس الليان بمركز منوف بقرية تلوانة مع الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية.

21- العضو مكرم رضوان، بشأن ضم طريق ميت فارس ببني عبيد - قصاصين الأزهار، التابع لهيئة الطرق، إلى الطرق القومية، وازدواجه كامتداد لطريق المنصورة- طناح- ميت فارس بمحافظة الدقهلية.

22- العضو محمد نجيب خالد، بشأن مد خط السكة الحديد المنصورة- المطرية حتى بورسعيد- محافظة الدقهلية.

23- العضو إيمان خضر، بشأن إحلال وتجديد كباري المشاة المقامة على الترع والمصارف وتوسعتها تيسيرًا لمرور السيارات بمحافظة الشرقية.

24- العضو حاتم عبد العزيز، بشأن عمل كوبري اتجاه واحد خروج؛ لخدمة الطريق الدائري بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية.

25- العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن إعادة فتح تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الدبلومات التجارية، لقبول ترشيحهم بالكليات.