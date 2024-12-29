وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحون سوق اليوم الواحد ومنافذ خدمية جديدة

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- محمد نصار:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، عددًا من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التموينية ودعم المواطنين.

وافتتح الوزيران والمحافظ، سوق اليوم الواحد، وهو أحد المشروعات الرائدة التي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع تعزيز دعم المنتجين المحليين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن السوق يمثل خطوة مهمة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال الحد من التلاعب بالأسعار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تعميم هذه المبادرة على مستوى الجمهورية لضمان وصول الخدمات والسلع إلى جميع الفئات.

افتتاح منفذ المواطن أولًا

ضمن الجولة، تم افتتاح منفذ المواطن أولًا بجوار قصر عمر طوسون باشا، حيث يعد هذا المشروع أحد الحلول الفعالة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، بما يعكس رؤية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار وزير التموين، إلى أن افتتاح هذا المنفذ يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المنافذ التموينية لخدمة المواطنين.

كما شملت الجولة افتتاح 3 مراكز لخدمة المواطنين:

1- مركز روض الفرج: يقع على مساحة 145 مترًا مربعًا ومزود بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات التموينية بسهولة وسرعة.

2- مركز حي السلام 1: مقام بمساكن أطلس، ويحتوي على 6 شبابيك لخدمة المواطنين.

3- مركز المرج: الأكبر بين المراكز، مقام على مساحة 300 متر مربع بجوار مركز شباب الأندلس، ويضم 8 شبابيك لتخفيف التكدس وتيسير الخدمة.

وتعكس هذه المراكز استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الخدمات التموينية في جميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.

وخلال الجولة، حرص وزيرا التموين والتنمية المحلية، على التواجد الميداني بين المواطنين، حيث استمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم واطلعا على التحديات التي تواجههم.

وأكد الوزيران، أن تواجدهم في الشارع يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، والتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها بجودة وكفاءة.

من جانبها، أشادت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بنموذج سوق اليوم الواحد الذي يتم تنفيذه حاليًا في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية، بالشكر لوزير التموين على هذه الفكرة الجيدة حيث يمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مبادرات طرح السلع بأسعار مخفضة

أشارت الدكتورة منال عوض، إلى دعم الحكومة لكل المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة، ضمن مساعي الدولة وتوجيهات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية.

كما أشارت إلى أن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في إقامة سوق اليوم الواحد بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك متابعة دائمة من المحافظين لملف توفير السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين، لافتة إلى أن أسواق اليوم الواحد تعد نموذجًا جيدًا للتعاون بين الوزارات المختلفة بالحكومة والمحافظات والتعاون الجيد أيضًا مع القطاع الخاص والحكومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه المشروعات والمبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الوزارات، مشيدة بجهود وزارة التموين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ومن جانبه أشار إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن سوق اليوم الواحد بالجمالية يعد خامس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة وسيعمل كل يوم أحد، مع وجود سوق في آل رشدان بمدينة نصر، وآخر في حلوان، وثالث في الأميرية يعملون يوم الجمعة، في حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.

وأضاف محافظ القاهرة، أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي، وتخفيض السعر، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت في أن يكون المواطن شريكًا ورقيبًا على الأسواق بمقارنة التخفيضات التي يقدمها السوق بأسعار السلع في المناطق المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة في الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكل مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يوجد بالعاصمة 18 مركزًا تكنولوجيًا للخدمات التموينية، مشيرًا إلى أن الثلاثة مراكز التي تم افتتاحها اليوم تعد إضافة جديدة ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا عن طريق إنشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدي الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضاري من مراكز الخدمات التموينية على مستوى جميع أحياء العاصمة لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي، وتغير رقم المحمول.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

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