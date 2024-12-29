موعد إعلان نتيجة مسابقة وظائف التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة التنمية المحلية لإعلان نتيجة مسابقة وظائف الوزارة التي أعلنتها من قبل لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات.

وأكد مصدر بالتنمية المحلية، في تصريحات إلى مصراوي، أن الإعلان عن نتيجة مسابقة وظائف الوزارة سيكون خلال شهر يناير المقبل، مرجحًا أن يكون ذلك خلال النصف الأول من الشهر.

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من أعمال اختبارات المتقدمين فضلًا عن المقابلات الشخصية لكل منهم.

وشدد المصدر، على أن المفاضلة والاختيار بين المتقدمين اتسم بالشفافية والموضوعية وذلك وفقًا لمؤهلات كل متقدم ومدى قدرته على اجتياز اختبارات المسابقة والمقابلة الشخصية.

وكانت وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن حاجتها لشغل 91 وظيفة قيادية شاغرة في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات، من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023.

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