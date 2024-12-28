تخصيص 292 مليون جنيه لرصف شوارع الإسكندرية خلال 2025 -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال المهندس مينا عاطف مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، إن إجمالي المبالغ المالية المخصصة لخطة رصف الطرق لهذا العام 2023/2024 والمقرر الانتهاء منها خلال 3 أسابيع بلغت 370 مليون جنيه.

وأشار مدير مديرية الطرق، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بقيمة 100 مليون جنيه خلال الأربع شهور الماضية.

وأضاف عاطف، أن خطة رصف الطرق للعام المقبل 2024/ 2025 ستبدأ في يناير 2025 وتنتهي في أغسطس المقبل بقيمة 292 مليون جنيه، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 120 مليون جنيه لإعادة الشيء لأصله لشوارع المحافظة.

حضر الاجتماع كل من؛ المهندسة أميرة صلاح، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام بالمحافظة، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع إلى مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم بشأن حل كافة المشكلات الخاصة بملفات الصحة، والتعليم، والطرق، وتراخيص البناء، والمرور، والعقارات الآيلة للسقوط، والوحدات الصحية.