قصور الثقافة تختتم اختبارات "ابدأ حلمك" بقنا.. وتعلن قبول 67 متقدمًا

كتب- محمد شاكر:

اختتمت اختبارات مشروع "ابدأ حلمك" المجاني لإعداد الممثل الشامل بقصر ثقافة قنا، التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

أقيم اليوم الختامي للاختبارات بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والمدير التنفيذي للمشروع، حيث تقدم للاختبارات 410 متقدمين من مختلف الفئات العمرية، وتم قبول 67 منهم بعد اجتيازهم مراحل التقييم الدقيقة التي أجرتها لجنة متخصصة، تكونت من الناقد محمد الروبي، رئيس تحرير جريدة "مسرحنا"، والمخرج شادي الدالي، مدرب التمثيل، والمايسترو حسام حسني، مدرب الموسيقى، والمخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع ومدرب الحكي، والمخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع.

ومن المقرر عقد اجتماع مع المقبولين لمناقشة تفاصيل وفعاليات المرحلة المقبلة، وإطلاق أولى التدريبات على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن برنامج شامل يشمل التمثيل، الإلقاء، الديكور، الإخراج، الرقص، الغناء، والدراما، ويستمر 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى إعداد المتدربين لتقديم عرض مسرحي ختامي يجسد نتاج جهودهم وتدريباتهم.

حضر ختام الاختبارات محمود عبد الوهاب، مدير عام إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، جيهان رمزي، مدير قصر ثقافة قنا، والنائب حمادة الجبلاوي، عضو مجلس النواب.

ينفذ مشروع "ابدأ حلمك" تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة قنا.

وقد حقق المشروع نجاحات كبيرة منذ انطلاقه، حيث تخرجت دفعات متميزة في مراحله الأولى والثانية من محافظات عدة، منها "أسيوط، الفيوم، الشرقية، بورسعيد، بني سويف، الجيزة، كفر الشيخ، والوادي الجديد"، وتم اعتماد هذه الدفعات كفرق مسرحية نوعية.

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