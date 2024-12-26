"الشكاوى الحكومية": إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس

كتب- محمد سامي:

تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عددًا من البلاغات والشكاوى خلال الأسبوع الجاري ، حيث تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وباقي الجهات المعنية.

وتمكنت وزارة التضامن من إنقاذ 4 أطفال و6 أشخاص بلا مأوى وحمايتهم من مخاطر الشارع وتقلبات الطقس ، وذلك في إطار الاهتمام البالغ من قِبل منظومة الشكاوى الحكومية بتلقي ومعالجة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأطفال والكبار بلا مأوى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى والبلاغات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة - في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس- تفاصيل تلك الحالات وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل..مشيرا إلى أن جهود المنظومة تستمر لمعالجة الشكاوى التي تتلقاها وترصدها من أجل توفير الحلول الفعالة والارتقاء بمستوى مختلف الخدمات الحكومية الموجهة للمواطنين من مُختلف الشرائح، بالتنسيق مع جميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المعنية.

وأوضح الرفاعي أنه في ضوء المتابعة والرصد، تم تلقي بلاغ وعدة شكاوى بشأن تواجد سيدة بلا مأوى برفقة رضيعها حديث الولادة بجوار أحد المحال التجارية بأحد الشوارع الرئيسية بحي عين شمس محافظة القاهرة ، وتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ؛ حيث توجه فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة لمحل تواجد السيدة والطفل، وتم التعامل مع الحالة وإيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية والتنسيق لكي يتم إيداع الأم بدار رعاية اجتماعية مناسبة بعد الاطمئنان على صحتها.

كما تم تلقي بلاغات جماعية من بعض المواطنين المقيمين بمحافظة بورسعيد بشأن وجود طفل بلا مأوى، وتم العثور عليه وتحرر محضر بالواقعة ثم تم إيداعه بالحضانة الإيوائية للأطفال حتى يتلقى الرعاية اللازمة هذا بالإضافة إلى التعامل مع شكوى تضمنت العثور على طفلة بلا مأوى في المحافظة ذاتها وإيداعها بالتنسيق مع الجهات المُختصة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحين التعرف على ذويها.

وقال الرفاعي:إنه تم أيضا تلقي عدد من الشكاوى الجماعية بشأن وجود طفلة بلا مأوى بمحافظة الجيزة وتبلغ من العمر 9 سنوات وبالتنسيق مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تم إيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لحمايتها من خطر التواجد بالشارع ولتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة.

وأشار مدير المنظومة إلى أنه تم رصد منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مسن بلا مأوى بحي السيدة زينب وسط محافظة القاهرة ؛ ويبلغ من العمر 75 عامًا في حالة صحية سيئة وغير قادر على الحركة ، ويحتاج إلى إيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تم نقل المسن بسيارة إسعاف مجهزة للمستشفى، وعقب وصوله تم إجراء الفحوصات الطبية وتقديم الإسعافات اللازمة له ، وبعد تحسن حالته الصحية تم نقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي مختلف أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

ولفت الرفاعي إلى عدد من الحالات الأخرى والتي تم التعامل معها على النحو الأمثل طبقًا لظروف كل حالة؛ ومن ذلك رصد وجود مواطنة مسنة بلا مأوي بشارع القصر العيني، وتم نقلها وإيداعها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد الكشف على حالتها الصحية وتقديم العلاج اللازم ، وكذا إنقاذ فتاة بلا مأوى في محافظة أسوان وإيداعها بدار رعاية اجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية اللازمة ، فضلًا عن إنقاذ سيدة مسنة بلا مأوى بمحافظة الدقهلية وأخرى بالجيزة.