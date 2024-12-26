الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 17.6 مليون مواطن بالبحيرة خلال 11 شهرًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ17 مليونًا و592 ألفًا و908 مواطنين من خلال المنشآت الطبية في محافظة البحيرة، عبر 20 مستشفى، منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى استقبال 4 ملايين و194 ألفًا و32 مواطنًا من خلال العيادات الخارجية، و507 آلاف و683 مواطنًا بالعيادات المسائية في التخصصات المختلفة. كما تم تقديم خدمات التشخيص عن بُعد لـ14 ألفًا و981 مواطنًا، بالإضافة إلى إصدار 12 ألفًا و310 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضاف "عبدالغفار" في بيان، أنه في إطار تطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بالمحافظة، تم إضافة واستحداث 39 سرير رعاية تم توزيعها على المستشفيات الأكثر احتياجًا. كما تم تطوير عدد من الأقسام بمستشفى الأطفال التخصصي بدمسنا، شملت: قسم مناظير الجهاز الهضمي للأطفال وحديثي الولادة، القسم الداخلي لجراحة الأطفال، إضافة جهاز إيكو للأطفال، واستحداث وحدة هواء وشفط للأطفال.

وفي مستشفى كفر الدوار العام، تم تطوير قسم الاستقبال واستحداث وحدتين لجراحة اليد التخصصية وجراحة عظام الأطفال، بالإضافة إلى قسم الأورام، وتوفير أجهزة مثل دلالات الأورام والمناعة والهرمونات. كما شهدت مستشفى حميات دمنهور تطويرًا شمل استحداث وحدة مناظير فوجي، وتوفير جهازي تنفس صناعي، وتطوير مبنى العيادات الخارجية. كذلك تم رفع كفاءة معمل مستشفى رمد دمنهور، وتطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى صدر دمنهور.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن مستشفى الرحمانية المركزي شهد إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 20 سريرًا، وأربعة أسرّة رعاية متوسطة للكبار، بالإضافة إلى تطوير عناية الأطفال (14 سريرًا)، وحدة الحضانات (28 محضنًا)، واستحداث بنك دم تجميعي، وتطوير قسم الأسنان. أما مستشفى إدكو المركزي، فقد تم استحداث وحدة عناية إذابة الجلطة الدماغية (سريران)، تطوير عناية الأطفال (13 سريرًا)، وقسم الأطفال (14 سريرًا).

كما أوضح أن مستشفى الدلنجات المركزي شهد توفير ثلاث حضانات للأطفال، جهاز أشعة مقطعية، وأشعة تشخيصية. وتم بمستشفى رشيد المركزي إنشاء وحدة عناية مركزة بسعة 23 سريرًا، واستحداث وحدة علاج الصدفية، وتوفير أجهزة متطورة في وحدات الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي.

وفي مستشفى المحمودية المركزي، تم استحداث وحدة عناية لإذابة الجلطة الدماغية، وتوفير خدمات المناظير الجراحية ومناظير العظام، وتطوير قسم الاستقبال والطوارئ. أما مستشفى حوش عيسى المركزي، فقد شهد استحداث وحدة الشلل الدماغي للأطفال ومعمل بكتريولوجي، بالإضافة إلى تطوير قسم الاستقبال والعناية المركزة بسعة 20 سريرًا.

وفي مستشفى أبو المطامير المركزي، تم استحداث وحدة عناية لإذابة الجلطة الدماغية وتطوير وحدة الرعاية المتوسطة، بينما شهد مستشفى غرب النوبارية المركزي تطوير قسم الاستقبال والطوارئ والمعمل.

من جانبه، أشار الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى تقديم الخدمات الطبية لـ9 ملايين و941 ألفًا و967 مواطنًا من خلال 455 وحدة ومركزًا للرعاية الأولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لمليون و847 ألفًا و444 سيدة. كما تم تطوير بعض الوحدات الصحية لتصبح مراكز لتنمية الأسرة، مثل: كفر داوود، كوم الفرج، القوني، وبلقطر الغربية.

وأضاف "عبدالجواد" أن الكوادر البشرية شهدت رفع كفاءتها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث تم تدريب 1708 أفراد من خلال 60 دورة تدريبية. كما تم تكثيف المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية، شملت 10,314 منشأة، وإصدار 888 قرار غلق لعدم الالتزام باشتراطات التراخيص.



اقرأ أيضًا:

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

بعد صرف تعويضات للمتضررين.. أبرز المعلومات عن محور عمر سليمان بالإسكندرية