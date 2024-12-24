رئيس "نقل الكهرباء" لمصراوي: اهتمام خاص بتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية

كتب ـ محمد صلاح

قالت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن منظومة السلامة والصحة المهنية تحتل أهمية قصوى خلال الفترة الحالية بما يتوافق مع تعليمات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي يؤكد دائمًا وأبدًا على ضرورة اتباع معايير السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

وأوضحت رئيس الشركة في تصريحات لمصراوي، أنه اعتبارًا من غدٍ، سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة العمل، بهدف رفع الوعي لدى جموع العاملين وتوعيتهم بأهمية اتباع أساليب السلامة والصحة المهنية لتلافي أي أخطاء قد تكون عواقبها وخيمة.

ونوهت إلى أن الشركة حاليًا بصدد الانتهاء من إعداد إعلان لطلب متخصصين في السلامة والصحة المهنية، سيتم نشره حتى تتمكن الشركة من الاستفادة من الكوادر البشرية التي سيتم اختيارها أو تعيينها بعد استيفائها كافة الشروط، وذلك في إطار الحرص على تغيير المفاهيم العامة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والتأكيد على أهميتها والقائمين عليها.

وشددت على أنها وضعت خطة عاجلة للمضي قدمًا في رفع الوعي لدى جموع العاملين، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين عن السلامة والصحة المهنية بمختلف المناطق التابعة للشركة، حتى يتسنى لهم إثراء خبراتهم وفتح آلية عمل جديدة تساعد في التصدي لأي أخطاء قد تكون نتائجها غير مرضية.