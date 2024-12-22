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مسؤولو مستشفى "الناس" يدعون البابا تواضروس للزيارة -تفاصيل اللقاء

04:48 م الأحد 22 ديسمبر 2024

البابا تواضروس الثاني

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كتب- أحمد السعداوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، وفدًا من مسؤولي مستشفى "الناس"، تكوَّن من حاتم الملا المدير التنفيذي للمستشفى، والدكتور محمد دنيا المدير الطبي له، ومعهما مسؤولو قطاع التسويق بالمستشفى.

وتعرف قداسة البابا، من ضيوفه، خلال اللقاء، على المستشفى والخدمات الطبية والمساعدات المتنوعة التي يقدمها للمرضى في التخصصات المختلفة.

ودعا مسؤولو المستشفى قداسة البابا لزيارة مستشفى "الناس"؛ للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات به، ومباركة عمله الخدمي والمجتمعي.

البابا تواضروس الثاني مستشفى الناس
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