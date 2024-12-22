لأول مرة.. "الوطنية للإعلام" تخصص محطة إذاعية لبث قناة النيل للأخبار على إف إم

كتب- محمد نصار:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن قرار الهيئة ببث قناة النيل للأخبار على الراديو، وذلك عبر تخصيص محطة إذاعية لبث القناة علي مدار الساعة على موجات إف إم.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إن قناة النيل للأخبار والتي تأسست عام ١٩٩٨ هي ثاني محطات الأخبار تأسيساً في العالم العربي، وتمتلك رصيدا كبيرا لدى جمهورها، وقد حان الوقت لتحديث القناة التي مر على تأسيسها أكثر من ربع قرن، عبر تطوير شاشتها، وشعارها، وخريطة برامجها.

وبحسب بيان، جاء قرار البث الإذاعي في إطار توسيع نطاق تواجدها، وتعزيز مكانتها بين قنوات الأخبار العربية التي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة.

ووصف المسلماني قناة النيل للأخبار بأنها قناة مصرية رصينة تعني بالشؤون الدولية والمستجدات العالمية، وتعمل في إطار من المهنية والتوازن واحترام ميثاق الشرف الصحفي.

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