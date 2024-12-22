بالأسماء.. وزير العمل يُسلِّم 25 عقدَ عمل لذوي همم

كتب- أحمد السعداوي:

سَلّم محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، 25 عقد عمل لذوي همم "15 عقدًا بشركة سيتي ستارز للإدارة والاستشارات العقارية"، و"10 عقود في شركة ليوني الألمانية لكابلات وضفائر السيارات",

جاء ذلك في حضور ممثلين عن إدارة "الشركتين".

وقال الوزير جبران إن تسليم عقود جديدة اليوم، يأتي في إطار المُشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

ووجَّه الوزير كل شركاء العمل والإنتاج، الذين يتعاونون مع "الوزارة" في تشغيل هذه الفئة، التي توليها وزارة العمل الاهتمام الأكبر، بتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في كل برامج التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل .

والأسماء التي استلمت العقود؛ هي: أحمد عبد الجبار علي علاء الدين، وإبراهيم أسامة إبراهيم محمد قنصوة، ومحمد السيد عبد الرازق أحمد، ومحمد عادل حمودة أحمد، وحمادة ربيع شعبان عليلا، وهدير عادل فتحي عبد الفتاح ، وعرفات عبده السيد أحمد، وإبراهيم رجب ناجح عبد البديع محمد، وغادة مرزوق عبد اللاهي أحمد، وزياد مجدي أحمد مصطفى غالي، وبخيتة خيري قلدس جريس، ومحمود حمدي محمود محمد حنفي، ومحمد شريف عبد الله شاكر، وسعيد طلبة سعيد شتيوى سلمى، وعبد الرحمن شوقي محمد محمد، ويوسف سامي، وعبد الله محمد عبد الله أحمد، وجورج رضا راشد راغب، وعمر مصطفى عبد الباسط محمد ، ويوسف سيد عثمان عبد الزاهر، وعبد الرحمن جمال حسين حسن حسنين، وعبد الرحمن أحمد علي، وصابر محمد....

وحضرت تسليم العقود هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، وأحمد مصطفى، المشرف العام على إدارة التطبيقات بمركز المعلومات.