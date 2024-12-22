طلب إحاطة لإعداد خطة إعلامية للتصدي للشائعات

كتب- نشأت علي:

طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومةَ والمجلسَ الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بوضع خطة متكاملة لمواجهة الشائعات والأخبار المضللة، مشيرًا إلى أن الشفافية في نقل المعلومات تُعد ضرورة حيوية.

وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إلى متى تظل ظاهرة الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة مستمرة داخل مصر؟ وإلى متى تستمر الحكومة وغالبية المؤسسات التنفيذية تعمل كرد فعل للرد على الشائعات والأكاذيب؟ وإلى متى تستمر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تبث سمومها وأكاذيبها وافتراءاتها ضد الدولة ومؤسساتها؟

وتساءل النائب: هل هناك صعوبات في وضع وإعداد خطة إعلامية شاملة وواضحة المعالم والمعايير من أجل التصدي للشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين، مع التركيز على الاستفادة من أدوات القوى الناعمة بمختلف تخصصاتها؟ مطالبًا الحكومة بالإسراع في وضع هذه الخطة؛ من أجل الحد من ظاهرة الشائعات والأكاذيب ومواجهة كل مَن يقوم ببث هذه السموم داخل مصر.

ووجَّه النائب خالد طنطاوي التحية والتقدير إلى مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على سرعة تصديه لمختلف الشائعات والأكاذيب ضد مؤسسات الدولة، مثمنًا تواصله السريع مع الوزارات ومختلف المؤسسات التنفيذية بالدولة؛ للرد بالمعلومات الحقيقية، لكشف هذه الشائعات والأكاذيب والمروجين لها من قوى الشر والظلام والإرهاب.

اقرأ أيضا:

تحذيرات جديدة من أدوية غير مطابقة بالأسواق.. أحدها لعلاج نزلات البرد

أخبار الطقس.. تنبؤات محدثة من الأرصاد بدرجات الحرارة وأماكن الأمطار

من بينها الالتحاق بعمل.. تعرف على حالات وقف صرف المعاش

الفئات الممنوعة.. موعد إجراء قرعة الحج السياحي بعد غلق باب التقديم