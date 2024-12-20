الأرصاد: تلاشي فرص سقوط الأمطار وتحسن الطقس بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تلاشي فرص سقوط الأمطار وتحسن الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس

وقالت "الأرصاد"، إن ذلك جاء في إطار المتابعة المستمرة لحالة الطقس وسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى خلال الساعات الماضية، حيث ذلك ما أظهره أخر تحديث لصور الأقمار الصناعية.

ويسود الساعات المقبلة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

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