مجلس النواب يرجئ الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية بقانون الضمان الاجتماعي

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بتأجيل الموافقة على تعريف "المنفصلة" المسيحية، الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

جاء ذلك بعدما طالبت النائبة ميرفت أليكسان، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".

وأشارت النائبة إلى أن كل الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنى.

وأكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، قائلًا: نحن لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.

وينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات.

وقرر رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على التعريف الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.