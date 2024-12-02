رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة للاستماع لبيان وزير السياحة

نشأت على

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، والتي من المقرر أن تشهد إلقاء شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بيانا بشأن استراتيجيات تعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية.

كما يعرض الوزير، خطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية.

ويستعرض شريف فتحي، جهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.

ويستأنف مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

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