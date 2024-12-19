الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية للقادة المشاركين في قمة الثماني النامية

القاهرة - مصراوي:

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، صورة تذكارية للقادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، القادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

يحضر القمة عدد من الرؤساء والزعماء، على رأسهم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وتُعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة -تشكيل اقتصاد الغد- ومن المقرر أن تناقش القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.



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