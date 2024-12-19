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الرئيس السيسي يصل مصر انعقاد قمة "الثماني النامية" ويستقبل القادة المشاركين

11:23 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، إلى مقر انعقاد فعاليات القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدى وصوله القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

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