بعد وعكة مدبولي.. أحمد موسى: "مافيش رفاهية لدى المسئولين"

كتبت - داليا الظنيني:

علق الإعلامي أحمد موسى، على تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدُوار مفاجئ خلال فعاليات المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم، قائلاً: «ألف سلامة يا دكتور مصطفى، إن شاء الله ترجع أحسن وأفضل».

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي تعرض لوعكة صحية بسبب نزلة برد شديدة.

وأكمل موسى: رئيس الوزراء كان عنده نزلة برد شديدة خلال الفترة الماضية، ورفض الحصول على راحة من أجل استكمال العمل، فهو يعمل على مدار الساعة ويتابع كل ما هو جديد.

وأردف: "مافيش رفاهية لدى أي مسئول في الدولة"، والدكتور مصطفى مدبولي حريص على العمل وتسريع وتيرة الإنتاج، وحريص على سماع وجهة نظر جميع الأطراف.

وتابع موسى: الدكتور مصطفى مدبولي رجل دقيق وحريص ومتابع جيد للناس وقضاياهم ومشكلاتهم، وبينزل الشارع كتير لتفقد المشروعات في المحافظات.

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