مدبولي: المواطن والحفاظ على المكتسبات "هو ما يشغلنا"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى لقاءات مهمة على المستويين الدولي والمحلي الفترة الماضية.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس السيسي عقد اجتماعين مهمين بداية هذا الأسبوع، بدأهما الاجتماع الذي عقد في القيادة الاستراتيجية، وكان لقاء شديد الأهمية حيث وضع أمام كل الحضور كل الثوابت التي تتحرك بها الدولة المصرية، ودور الدولة في الحفاظ على وحدة الدولة المصرية والمكتسبات التي نجحت في تحقيقها، وكيف سيكون لدى مصر تصور واضح في التعامل مع الأزمات التي من الوارد أن تستجد أو تتفاقم خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: ما يهمنا هو المواطن المصري وكيفية الحفاظ على المكتسبات والثوابت الحقيقية له.