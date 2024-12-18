لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

اليوم.. وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثالث للأشعة

05:00 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد جمعة:
تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للأشعة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتشارك النقابة العامة للعلوم الصحية في المؤتمر العام للأشعة، الذي تنظمه وزارة الصحة على مدار 3 أيام، في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الجاري، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتخصص الأشعة والتصوير الطبي في مصر.

ويُلقي المؤتمر الضوء على التطور التكنولوجي لأحدث الأجهزة العالمية في مجالات الأشعة المختلفة، والبروتوكولات الجديدة التي تتناسب مع العمل على هذه الأجهزة، بما يخدم صحة المريض.

كما يتيح الفرصة أمام شركاء المنظومة الصحية من القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة للاطلاع على هذه الأجهزة وجلبها إلى المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، بهدف توفير أعلى التقنيات في التصوير الطبي والأشعة، والحد من الأخطاء الناتجة عن التشخيص غير السليم بسبب ضعف جودة صور الأشعة.

وزير الصحة المؤتمر الدولي الثالث للأشعة خالد عبدالغفار مجلس الوزراء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية يجب تغييره لضمان حماية حقوق المواطنين وحرياتهم

إعلان

إعلان