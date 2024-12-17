دخل يصل لـ 60 ألف جنيه.. تفاصيل توجيه الرئيس السيسي بشأن تأهيل خريجي الحاسبات

كتب - محمد شاكر وأ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، والتي تعقد لأول مرة بمقر الأكاديمية الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال حديثه مع القادة والطلاب، وجه الرئيس السيسي بأهمية الاهتمام بعلوم التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأهيل الشباب لهذا القطاع المهم.

وقال الرئيس السيسي: "إحنا معنيين بطلاب الحاسبات والمعلومات في مصر اللي شايفين عندهم المهارات والكفاءات التي تمكنهم من أن يكونوا أكثر تخصصا واحترافية في هذا المجال.. إحنا مستعدين بالاختبارات اللي هنعملها إن يكون نسبة منهم موجودة معانا خلال العام الحالي (في الأكاديمية العسكرية المصرية)".

وكلف الرئيس السيسي، بتمديد فترة استقبال طلبات الالتحاق بالدورات التي ستعقد في هذا المجال لأسبوع إضافي لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الخريجين الراغبين في الانضمام للبرامج التدريبية، مشددًا على أنه سيتم قبول أي عدد يجتاز معايير الاختبارات الموضوعة في هذا الإطار، بما يسمح بإعطائهم الفرصة للحصول على تلك الدورة.

وأكد الرئيس السيسي، الاستعداد لقبول الراغبين بالالتحاق من خريجي الجامعات أو من الجدد بأعداد قد تتجاوز الألف أو الألفين أو تزيد عن ذلك في الدفعة الواحدة.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى إجراء دراسة خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة وإبداء الرأي في إمكانية وجود وعاء تنظيمي آخر في مكان آخر بنفس الأسلوب الدراسي المتبع وإعطاء المشارك نفس الجرعة العلمية المكثفة شرط أن يحقق الدارس بإمكانياته المعايير الموضوعة في الاختيار.

وقال الرئيس: "نحن نتحدث عن 2000 أو 3000 دارس ودارسة في هذا الأمر.. وهو ما يجب أن يتم دراسته والرد عليه خلال أسبوع حتى يتم الإعلان عنه"، مؤكدا أن هذا الأمر سيلقى رد فعل من جانب القطاع المدني، بأننا سننفذ ذلك بعدد أكبر بكثير.

وأضاف أنه "سيتم اختيار كتلة مناسبة من الجامعات أو المعاهد وإعطائها تأهيلا مناسبا لمدة عامين يحصلون من خلالها على درجة الماجستير بما يؤهلهم لكي يصبحوا على مستوى متميز بما يسمح لهم بالعمل في هذا المجال".

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة الوضع في الاعتبار إمكانية التنسيق مع وزارة الاتصالات وشركات الاتصالات بأنه يتم تجهيز خريجين بمستوى معين يتلقون العلوم في كلية بنظام دراسة داخلية بما يسهم في تعظيم إمكانيات الدارسين بإعطائهم الفرصة لتعزيز مهاراتهم بالحصول على لغات وغيرها بما يسهم في اختصار الوقت حيث كان الدارس يحصل على دورات تدريبية ولغات تستغرق أربع أو خمس سنوات، لكن في هذا المسار سيتم تكثيف الدراسة لمدة عامين فقط يحصل خلالها على لغات كالانجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها بالإضافة إلى التخصص.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة والقوات المسلحة ستنفذ ذلك لصالح الشباب والشابات الذين يمتلكون هذه الملكات والمهارات من خريجي الجامعات بما يراعي القدرة على استيعاب الأعداد المشاركة من الدراسين والتي من الممكن أن تتزايد باضطراد.

وقال الرئيس "إننا خلال هذا العام بصدد الإعلان عن استقبال دارسين سيتم إجراء اختبارات لهم بعدد يتراوح ما بين 2000 و2500 بحيث يحصلون خلال دراسة مدتها عامين على درجة الماجستير ويمتلكون أيضا الفرصة من خلال وزارة الاتصالات - التي ستكون شريكا معنا في هذا الإطار- وأيضا الشركات التي تعمل في هذا المجال للدخول معنا وتعطي تكليفات بعمل قد يكون فرصة للتدريب أو الحصول على مكاسب مادية".

وشدد على ضرورة اهتمام وتركيز القطاع المدني بالمشاركة في هذا الأمر الذي سيكون مسارا ننتهجه لسنوات طويلة قادمة وليس لمرحلة مؤقتة.

وتابع الرئيس: "الدولة ستتولى تنفيذ هذا الأمر والإنفاق عليه بالقوات المسلحة خدمة للمجتمع وأهلنا".

وشدد الرئيس على أن الشاب أو الشابة ممن يحصلون على هذا المسار الدراسي، سيتمتعون بمستوى عال في التشغيل بما يحقق دخلا يتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه شهريا أو أكثر من ذلك، وأيضا بما يمكننا الدخول هذا المجال.