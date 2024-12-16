"اتصالات النواب": الحكومة توافق على تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً

كتب- نشأت علي:

وافقت الحكومة على مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الأرضي لدعم منظومه التحول الرقمي.

وأضاف رئيس اتصالات النواب، بأن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعي إليها القيادة السياسية بتوفير جميع الخدمات الحكوميه والتعليمية للمصريين ، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.

ولفت "بدوي"، بأن مستخدمي الإنترنت الأرضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية، دون محاسبة، أو خصم من الرصيد الخاص بهم، للمساهمة في المعرفة وزيادة التحصيل للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.